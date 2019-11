Nuovo trailer italiano e data di uscita per One Piece Pirate Warriors 4

Bandai Namco Games annuncia oggi che One Piece Pirate Warriors 4 uscirà in Europa il 27 marzo 2020 nei formati PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows. La compagnia ha anche annunciato bonus preorder e Limited Edition.

Coloro che effettueranno il preordine sbloccheranno in anticipo i Vinsmoke Brothers (Ichiji, Niji e Yonji) e altri due costumi esclusivi non ancora annunciati. Inoltre Bandai Namco ha annunciato la disponibilità della Kaido Edition, edizione speciale a tiratura limitata che include oltre al gioco un diorama che raffigura lo scontro tra Luffy e Kaido. Inoltre al Day One saranno disponibili per tutti quattro iconici costumi del Paese di Wa, scaricabili gratis:

Luffytaro (Luffy)

Zorojuro (Zoro)

Soba Mask (Sanji)

Onami (Nami)

Infine, Bandai Namco chiarisce che "One Piece Pirate Warriors 4 includerà un finale originale, visto che il manga è ancora in corso." Il publisher ha inoltre pubblicato un nuovo story trailer in italiano che potete visionare in apertura, One Piece Pirate Warriors 4 sarà disponibile dal 27 marzo 2020 in formato fisico e digitale su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.