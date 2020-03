Il nuovo trailer italiano di My Hero One's Justice 2 è dedicato agli Eroi!

Dopo averci presentato i villain di My Hero One's Justice 2, Bandai Namco Entertainment torna alla carica con un nuovo trailer in italiano interamente dedicato agli eroi!

La storia del nuovo picchiaduro 3D sviluppato da BYKING Studios sarà ambientata subito dopo i fatti narrati nel primo capitolo, permettendoci di rivivere alcune delle scene più celebri dell'anime e scoprire cos'è accaduto a Deku e alla classe della UA. Nuovi villain si affacciano all'orizzonte, e sarà compito degli eroi affrontarli e sconfiggerli mettendo in campo le loro migliori abilità e i Quirk. Ed è proprio agli eroi che è dedicato l'ultimo trailer di My Hero One's Justice 2, che mostra in azione Seiji Shishikura, Kemy Utsushimi, Gang Orca, Eroe BMI: Fat Gum e Sir Nighteye. Lo trovate in cima a questa notizia, buona visione!

My Hero One's Justice 2, ricordiamo, sarà disponibile dal prossimo 13 marzo per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Tutti coloro che prenoteranno il gioco otterranno un personaggio esclusivo, Nomu, e avranno l’accesso anticipato a due lottatori, Izuku Midoriya Full Cowling 100% e Kai Chisaki Ver.2.