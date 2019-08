Il nuovo trailer di Jump Force ci mostra il personaggio di Majin Buu

Se state ancora giocando a Jump Force, sarete contenti di sapere che Bandai Namco ha ancora intenzione di supportare il gioco, dato che continuano ad arrivare periodicamente nuovi personaggi. L'ultimo in ordine di tempo a scendere in campo sarà la versione buona di Majin Buu.

La software house ha infatti annunciato l'arrivo del personaggio attraverso un DLC in arrivo entro la fine dell'estate, con un nuovo trailer che trovate come di consueto in cima alla news.

Il video in questione è piuttosto breve, ma mostra praticamente tutte le mosse iconiche del personaggio, tra pugni pesanti, body slam e il celebre bizzarro attacco che trasforma l'avversario in un pezzo di cioccolata.

Che ne pensate dell'arrivo di Majin Buu buono? Vi fa piacere il continuo supporto da parte di Bandai Namco?

Se pensate che l'aggiunta del nuovo personaggio sia una buona occasione per recuperare il gioco, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Jump Force per farvi un'idea più approfondita. Se doveste incontrare difficoltà, la nostra guida per iniziare a giocare a Jump Force vi chiarirà ogni dubbio.