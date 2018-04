Trailer di lancio per l'action RPG The Swords of Ditto

The Swords of Ditto, l'atteso action-RPG sviluppato dallo studio One Bit Beyond e pubblicato da Devolver Digital, si mostra in un nuovo trailer di lancio molto colorato, nel quale faremo la conoscenza del protagonista, dei suoi compagni di viaggio e dei perfidi antagonisti guidati dalla diabolica Mormo.

L'esplorazione ed il combattimento saranno le attività più richieste per progredire all'interno dell'ispirato mondo di gioco di The Swords of Ditto, attività che potrete portare a termine da soli oppure in compagnia di un vostro amico grazie alla co-op, disponibile anche in locale. Spalleggiandovi con un altro guerriero avrete la possibilità di rianimarvi a vicenda dopo una sconfitta, permettendovi di tornare in vita grazie al potere curativo di un abbraccio.

Come ogni RPG che si rispetti, la componente ruolistica nel titolo di One Bit Beyond è avvalorata da una grande quantità di armi ed armature, da trovare tramite il loot ed equipaggiare, utili per potenziare i vostri personaggi e far crescere le loro statistiche in modo adatto al vostro stile di gioco.

La versione PS4 del titolo potrà vantare inoltre una particolare quest dedicata ad un altro iconico titolo del mondo PlayStation, ovvero Locoroco, che includerà anche effetti sonori e musiche tratti dalla serie; una volta completata otterrete una ricompensa speciale.