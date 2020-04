Il nuovo trailer di Legends of Runeterra fissa la data di uscita su PC e sistemi mobile

Gli sviluppatori di Riot Games accompagnano l'annuncio della data di uscita ufficiale di Legends of Runeterra su PC e sistemi mobile con uno spettacolare trailer in computer grafica.

Il video immortala gli eroi e le creature che popoleranno l'universo fantasy di questo gioco di carte collezionabili ambientato nella dimensione di League of Legends. A detta degli autori di Riot Games, il lancio della versione finale di Legends of Runeterra avverrà il 30 aprile 2020 su PC e sistemi mobile iOS e Android, portando in dote tutte le innovazioni che hanno caratterizzato la fase di beta testing.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, al raggiungimento della "versione 1.0" il titolo comprenderà la funzione cross-platform, una nuova regione e un set inedito da oltre 120 carte. Già dal giorno di lancio, quindi, tutti gli appassionati potranno cimentarsi con le sfide offerte dal titolo e accedere a un ricco pacchetto di contenuti con 7 regioni, 35 campioni e più di 400 carte collezionabili.

Per celebrare il grande evento, Riot Games promette a tutti coloro che effettueranno il login ai server di Legend of Runeterra entro l'8 maggio di sbloccare la speciale ricompensa Poro Guardiano Lunare. Prima di scoprire quali sorprese ci riserverà Riot da qui all'uscita della versione finale del loro gioco di carte digitale, vi lasciamo in compagnia della nostra prova di Legends of Runeterra.