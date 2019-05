Il nuovo trailer di Life is Strange 2 accompagna il lancio dell'Episodio 3

Wastelands, l'Episodio 3 di Life is Strange 2, è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, come ci ricordano i vertici di Square Enix e i ragazzi degli studi Dontnod proponendoci un trailer di lancio ricco di scene di gioco e di informazioni sugli elementi narrativi, grafici e ludici che lo caratterizzeranno.

Nel terzo episodio dell'epopea in cinque atti con protagonisti Sean e Daniel Diaz, il lungo viaggio verso il Messico condurrà i due tra le gigantesce sequoie della California, a pochi mesi di distanza dalla loro rocambolesca fuga da Beaver Creek.

Riusciti a ricongiungersi con Finn e Cassidy, i fratelli Diaz dovranno imparare a sopravvivere lontano dalle comodità del mondo civilizzato facendo appello al loro coraggio e stringendo amicizia con i membri di una comunità di vagabondi. L'idillio iniziale, però, verrà però spezzato dagli attriti che verranno inevitabilmente a crearsi con alcuni membri della comunità agricola dedicata alla coltivazione di una piantagione illegale.

" Questo episodio tratta temi quali la comunità, le relazioni e la ricerca della propria identità. Sean avrà di nuovo l’opportunità di avere dei rapporti con un gruppo di amici e tornare a comportarsi come un adolescente, mentre Daniel troverà dei nuovi modelli da ammirare", hanno affermato Michel Koch e Raoul Barbet, Co-Creative Directors di Life is Strange 2, prima di aggiungere che nel corso della loro nuova avventura "i fratelli passeranno più tempo da soli e scopriranno di più su sé stessi e sulle loro personalità. Il loro viaggio finora è stato molto intenso, e in quest’episodio potranno rilassarsi un pochino e concentrarsi su sé stessi, anche se all’interno di una comunità che segue uno stile di vita alternativo".

Nel lasciarvi al video di lancio dell'Episodio 3, rimandiamo chi ci segue alla lettura dellanostra recensione di Life is Strange 2 Wastelands a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli.