Un nuovo trailer di Luigi's Mansion 3 riepiloga le varie modalità di gioco

La vacanza da incubo di Luigi sta per cominciare! Manca infatti solamente una settimana all'arrivo nei negozi di Luigi's Mansion 3, nuovo capitolo dell'ormai celebre saga che vede il fifone fratello di Mario nelle insolite vesti di acchiappafantasma.

Nella nuova incarnazione del gioco, in particolare, il nostro eroe baffuto dalla salopette verde, dovrà salvare i propri amici Mario, Toad e Peach, all'interno di un hotel extralusso che avrebbe dovuto essere il luogo ideale per trascorrere le loro vacanze, ma che nasconde ben altri orrori al suo interno.

Mentre la release si avvicina sempre di più, Nintendo ha pensato di diffondere un ulteriore trailer del gioco, che riepiloga un po' tutto ciò che il gioco ha da offrire, partendo dai diversi nuovi elementi del gameplay, fino ad arrivare a tutte le nuove modalità presenti.

Ricordiamo ad esempio che sarà possibile completare l'avventura anche in co-op con un amico, grazie all'introduzione del personaggio di Gommiluigi (Gooigi in lingua originale), una sorta di versione "gommosa" di Luigi, che sarà possibile utilizzare per infiltrarsi in spazi angusti o appuntiti, altrimenti irraggiungibili per il povero Luigi.

Per approfondire ulteriormente sul gioco, oltre al nuovo trailer in questione che trovate in cima alla news, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Luigi's Mansion 3. Le prime recensioni di Luigi's Mansion 3 sono positive inoltre, per cui i fan della saga possono essere ottimisti.

Cosa vi attendete dalla nuova esclusiva Nintendo?