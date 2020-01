Il nuovo trailer di Monster Energy Supercross 3 introduce la colonna sonora di 7deucedeuce

Monster Energy Supercross è basato sul ritmo e sul flow, tutti lo sanno. Quindi perchè pubblicare un trailer standard per descrivere il nuovo videogioco quando possiamo sfruttare il ritmo coinvolgente di una canzone rap realizzata appositamente per il titolo?

La scelta è abbastanza ovvia, specialmente quando hai a disposizione un atleta professionista, amante dei videogiochi, che è anche un celebre rapper! Questo è il motivo per cui Milestone, la società dietro lo sviluppo e la pubblicazione di Monster Energy Supercross The Official Videogame 3, ha lavorato in partnership con l’atleta di Supercross Adam Enticknap, a.k.a. 7deucedeuce, per creare Be One of Us.

La canzone rap e il video mostrano ai fan cosa possono aspettarsi dal nuovo videogioco mentre competono con i migliori piloti professionisti nell'ultima versione del videogioco Supercross più realistico mai realizzato. Il video musicale è stato girato in California, per combinare alla perfezione l'azione digitale e quella reale in pista. Be One of Us presenta anche il cameo di uno YouTuber molto popolare nella community di Supercross.

"Be One of Us è stata la prima cosa che mi è venuta in mente quando gli sviluppatori di Monster Energy Supercross 3 sono venuti da me per questo progetto", ha dichiarato l'atleta di Supercross e rapper Adam Enticknap. “Le funzionalità di gioco sono così realistiche e così malate che sapevo di dover tradurre quell'autenticità. Questa è stata davvero un'esperienza surreale e spero che i fan apprezzino il rap tanto quanto so che adoreranno il nuovo gioco."

Per chi non avesse ancora familiarità con le caratteristiche della nuova versione in uscita, Monster Energy Supercross The Official Videogame 3 presenterà la stagione 2019 Monster Energy Supercross con 100 piloti delle classi 450SX e 250SX e 15 stadi ufficiali. Per la prima volta nella serie, il titolo consentirà ai giocatori di scegliere anche tra una squadra sponsor o una squadra ufficiale di Supercross del campionato 2019 all'interno della Career Mode. La Multiplayer Mode è stata potenziata con dei server dedicati per un’esperienza di gameplay a bassa latenza e la Race Director Mode per creare e gestire competizioni online. I giocatori possono anche gareggiare in modalità co-op mode con altri 3 amici, scegliendo diverse modalità di gioco nella riproduzione del leggendario Factory Supercross Practice Tracks in California. Un'enorme area di roaming gratuita con 9 fantastiche piste, dove la maggior parte degli OEM testano le loro moto.

Monster Energy Supercross The Official Videogame 3 sarà disponibile in tutto il mondo il 4 febbraio per PlayStation 4, Xbox One, Windows PC (via Steam), Google Stadia e Nintendo Switch.