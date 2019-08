Il nuovo trailer di Monster Hunter World Iceborne è dedicato a Brachydios

Capcom Japan & Asia ha diffuso un nuovo trailer di Monster Hunter World Iceborne incentrato sul Brachydios, creatura che troveremo nella prima attesissima espansione di MH World in arrivo a settembre.

Nei giorni scorsi Capcom ha diffuso anche i trailer dedicati a Zinogre e Barioth, altri due importanti elementi del bestiario di Monster Hunter World Iceborne. L'espansione del gioco Capcom introduce un nuovo arco narrativo, una nuova zona ghiacciata da esplorare e varie migliorie al gameplay come il G-Rank, assente nel gioco base e ora in procinto di fare il suo debutto.

Monster Hunter World Iceborne sarà disponibile dal 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One e da gennaio 2020 su PC. Il lancio dell'espansione sarà anticipato da una Beta in programma dal 30 agosto al 2 settembre su PlayStation 4 e dal 2 al 5 settembre su Xbox One.

Monster Hunter World è stato pubblicato all'inizio del 2018 ed ha riscosso un enorme successo con oltre tredici milioni di copie vendute, un dato che lo rende il singolo gioco Capcom più venduto di sempre, superando giochi come Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 5 e Street Fighter II, che occupano le prime posizioni nella classifica dei Best Seller della casa di Osaka.