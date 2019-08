Il nuovo trailer di Monster Hunter World Iceborne presenta il Nargacuga

Capcom sta provando a rendere l'attesa per la pubblicazione della corposa espansione Iceborne di Monster Hunter World più piacevole pubblicando a cadenza regolare nuovo materiale. In un recente video apparso sul canale giapponese, ad esempio, ha presentato il temibile Nargacuga, uno dei mostri che i cacciatori potranno incontrare a partire da settembre.

Il Nargacuga è Wyvern volante, una sorta di incrocio tra una pantera e un pipistrello, già apparso nei capitoli precedenti della serie. Non a caso, il trailer di presentazione che potete visionare in cima a questa notizia si concentra proprio sull'evoluzione alla quale è andato incontro con il passare del tempo. Prima di mostrarlo in tutto il suo splendore in Iceborne, il filmato si concentra sulla sua prima apparizione avvenuta nel 2008 in Monster Hunter Portable: 2nd Generation.

Monster Hunter World: Iceborne, ricordiamo, verrà pubblicata il prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One. nelle edizioni Standard e Digital Deluxe (entrambe necessiteranno del gioco base per poter funzionare). I giocatori PC, invece, dovranno attendere gennaio 2020 per partire alla volta delle Distese Brinose, la nuova, grande area di gioco inclusa nell'espansione. Oltre al Nargacuga, negli ultimi giorni abbiamo potuto ammirare in azione anche il Glavenus Acido, il Banbaro e il Tigrex.