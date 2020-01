Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 conferma l'arrivo del Joker

Warner Bros Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno pubblicato il nuovo trailer di gioco di Mortal Kombat 11, che annuncia l'arrivo del Joker. Imprevedibile, violento ed estremamente pericoloso: il Joker è il caos fatto persona.

Il famigerato clown ha seminato a lungo il terrore per le strade di Gotham City, accanendosi contro gli alleati più vicini a Batman. Ora è pronto a unirsi alle file dei kombattenti di Mortal Kombat 11 dal 28 gennaio, come parte del periodo di accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack.



Sempre dal 28 gennaio, i possessori del Kombat Pack avranno anche accesso a nuove skin ispirate ai personaggi DC, tra cui Time Lord of Apokolips per Geras e il pacchetto skin Elseworlds DC, che include il minaccioso Noob Saibot Darkest Knight, Baraka in versione rettile Killer Kroc e la sinuosa Kitana Katwoman of Outworld.

In più, tutti i possessori di Mortal Kombat 11 potranno ottenere nuove ricompense nella modalità Torri del Tempo grazie a un evento che celebra il capodanno cinese, in arrivo dal 23 al 27 gennaio come aggiornamento gratuito. Si tratta di una sfida di resistenza composta da tre partite e caratterizzata da modificatori a tema, tra cui un tamburo cerimoniale, lanterne, petardi, buste rosse, topi (rappresentativi del nuovo anno lunare) e i classici simboli cinesi del drago e della perla. Infine, la Lega Kombat, la modalità classificata stagionale di Mortal Kombat 11, è entrata nella sua settima stagione, la Stagione della morte. Tutti i giocatori possono parteciparvi fino all'11 febbraio.