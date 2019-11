Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 mostra il ritorno regale di Sindel

Warner Bros Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno svelato il nuovo trailer di gioco di Mortal Kombat 11, che mostra il ritorno di una combattente klassica: Sindel.

In quanto precedente Regina di Edenia e madre della Principessa Kitana, Sindel è stata costretta a tradire il suo popolo e a sposare Shao Kahn quando il malvagio imperatore del Regno Esterno le ha usurpato il trono. Ora è la Regina del Regno Esterno e combatte senza pace per non perdere il suo diritto al trono e rimanere al potere. I capelli grigi e l'attitudine altezzosa si confanno al suo ruolo e possiede una serie di abilità mistiche che le permettono di levitare e controllare le onde soniche. Sindel sarà la prossima combattente giocabile a unirsi alle fila di Mortal Kombat 11, disponibile dal 26 novembre come parte del periodo di accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack.

I possessori del Kombat Pack avranno anche accesso alle nuove skin dei personaggi (disponibili dal 26 novembre), che includono il look Cassie Klassica per Cassie Cage ispirato alla cultura pop degli anni '90, oltre al pacchetto di skin in stile gotico/horror che contiene un Raiden vampiresco (Raiden Nosferatu), un Geras mostruoso (Geras Mostro di Kronika) e una Cetrion mummificata (Cetrion Dea dei dannati).



Inoltre, i possessori di Mortal Kombat 11 avranno accesso anche al Banchetto Mortale, un evento gratuito a tema Giorno del Ringraziamento che avrà luogo dal 25 al 30 novembre. Con l'evento arriveranno quattro nuovi scontri con i boss ricchi di modificatori a tema in forma di purè di patate con salsa, torta di zucca, tacchini scatenati e la "Cornucopia", che permetterà ai giocatori di rigenerare salute o sottrarla agli avversari. I giocatori potranno anche ottenere nuove Brutality e sberleffi, consumabili a tema Giorno del Ringraziamento, parti di moduli per giocatori e altre ricompense all'interno del gioco. Mortal Kombat 11 sarà anche incluso nelle offerte del Black Friday in arrivo per il periodo pre-natalizio.

Il Kombat Pack è il miglior modo per ampliare l'esperienza di gioco di Mortal Kombat 11 con nuovi contenuti scaricabili (DLC), come sei nuovi personaggi, svariate skin, set di oggetti e l'accesso anticipato di una settimana per tutti i contenuti. I nuovi personaggi che verranno aggiunti a Mortal Kombat 11 con il Kombat Pack includono: Sindel (dal 26 novembre in accesso anticipato), Joker (dal 28 gennaio in accesso anticipato) e Spawn (dal 17 marzo in accesso anticipato), oltre all'iconico Terminator T-800 (già disponibile), Nightwolf (già disponibile) e Shang Tsung (già disponibile). Il Kombat Pack è disponibile come parte della Mortal Kombat 11 Premium Edition o anche separatamente. Tutti i personaggi DLC e le skin dei personaggi bonus saranno anche acquistabili singolarmente al termine della settimana di accesso anticipato.