Nuovo trailer multiplayer di Ace Combat 7 Skies Unknown

Bandai Namco Games ha pubblicato un nuovo trailer di Ace Combat 7 Skies Unknown dedicato al comparto multiplayer, che svela interessanti dettagli sulle modalità multigiocatore di AC7.

Grazie a Skies Unknown i giocatori potranno presto sfidarsi nei cieli in partite da 8 giocatori online. Dall’uscita del gioco su PlayStation 4 e Xbox One il 18 gennaio e su PC il Primo febbraio, gli assi saranno in grado di fronteggiare altri 7 giocatori nella modalità Deathmatch tutti-contro-tutti e allearsi in quella Team Deathmatch.

I giocatori possono decollare a bordo di 28 velivoli (con un aereo aggiuntivo nella Deluxe Edition e come bonus preorder), personalizzare e potenziare i propri aerei con oltre 100 pezzi di ricambio e armi e oltre 300 emblemi e nickname per adattare il proprio equipaggiamento allo stile di gioco. Durante il gioco, i piloti con il ranking più alto saranno evidenziati, mettendo così una taglia sulle loro teste e garantendo un punteggio più alto a chi sarà in grado di abbatterli.

Ace Combat 7 Skies Unknown decollerà in Italia in versione fisica dal 17 gennaio per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali saranno disponibili dal giorno successivo, mentre per PC dall'1 febbraio.