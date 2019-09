Narcos Rise of the Cartel, gioco basato sulla serie Netflix, si mostra in un nuovo trailer

Il titolo sviluppato da Kuju Entertainment, Narcos: Rise of the Cartel, ispirato all’omonimo cult televisivo di Netflix, si mostra in un nuovo trailer. Il gioco, prodotto da Curve Digital, racconterà le vicende del “re dei narcotrafficanti” Pablo Escobar, in particolare della prima stagione.

Nel video una voce narrante introduce la storia che verterà su “una brutale guerra per quello che viene chiamato oro bianco” con una serie di immagini che mostrano lo scontro tra due fazioni in quello che può essere definito uno strategico a turni con sfumature action adventure, sullo stile della serie XCOM. Nel trailer vengono mostrate anche alcune mappe ispirate alle location della serie TV di Netflix, come la giungla o le periferie delle città colombiane. Persino alcuni degli obiettivi che compaiono nelle brevi sequenze di gameplay sono direttamente ripresi dalla serie, come quello legato alla morte del contrabbandiere cileno Cockroach.

Nel gioco si potrà scegliere di combattere per la DEA (Drug Enforcement Administration) o di prendere le redini del famoso “cartello di Medellin”. Secondo quanto riportato dal sito di Curve Digital, l’uscita del gioco è prevista nel terzo quarto del 2019 e sembra quindi imminente. Narcos: Rise of the Cartel uscirà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.