Nuovo trailer nostalgico per il Sega Mega Drive Mini

In Europa l'arrivo di Sega Mega Drive Mini è stato rimandato ad ottobre, ma manca soltanto un mese all'arrivo della riedizione in miniatura della storica console di Sega negli Stati Uniti, e l'azienda ha pensato bene di stuzzicare la curiosità di chi la aspetta e di chi la riceverà in ritardo, con un nuovo trailer.

Nel video, oltre ad alcune inquadrature della mini console, che ci fanno dare una migliore occhiata anche al look estetico di quest'ultima, vengono mostrati anche alcuni dei 42 videogiochi che saranno preinstallati al suo interno.

Tra i titoli presenti nel video si riconoscono Strider, Golden Axe, Columns, Virtua Fighter 2, e il trailer si chiude con l'annuncio dei due "bonus games", Tetris e Darius. Come si può notare dal breve filmato, i giochi sembrano girare in fluidità e senza problemi, per cui i fan della storica console che vorranno tuffarsi nella nostalgia possono dormire sogni tranquilli.

Come detto, Sega Mega Drive Mini in Europa arriverà il prossimo 4 Ottobre, per via di alcune difficoltà logistiche paventate dall'azienda. Per approfondire, in attesa di mettere le mani sull'agognata mini-console o di leggerne la nostra recensione, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Sega Mega Drive Mini.

