Nuovo trailer per One Piece Pirate Warriors 4: Nami si mostra in azione!

Il variegato ed esteso universo nato dalle matite del mangaka Eiichiro Oda si prepara a diventare il protagonista di una nuova trasposizione videoludica multipiattaforma.

La primavera 2020 porterà infatti con sé l'esordio di One Piece: Pirate Warriors 4, produzione appartenente al genere dei musou e firmata dai team di Koei Tecmo e Omega Force e della quale è stata recentemente presentata la modalità cooperativa. Il titolo offrirà ai giocatori la possibilità di vestire i panni di un vasto roster di personaggi appartenenti alla mitologia del celebre manga, per un numero totale addirittura superiore ai quaranta.



Tra questi ultimi non poteva ovviamente mancare Nami, fondamentale punto di riferimento per la ciurma di Cappello di Paglia, oltre che uno dei primi comprimari ad aver realizzato il proprio debutto nell'opera. Per offrirci una panoramica dello stile di combattimento che caratterizzerà la giovane, Bandai Namco ha pubblicato un trailer interamente dedicato alla piratessa. Visionabile direttamente in apertura a questa news, il filmato presenta le possibilità offerte in campo dagli strumenti di controllo del tempo atmosferico in dotazione a Nami.



Per maggiori informazioni sul titolo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca video anteprima di One Piece: Pirate Warriors 4. Il gioco, lo ricordiamo, approderà sul mercato il prossimo 27 marzo.