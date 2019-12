Il nuovo trailer di One Piece Pirate Warriors 4 presenta la Saga di Alabasta

Con un nuovo trailer, Bandai Namco Entertainment ha presentato la Saga di Alabasta, che rappresenterà il punto di partenza dell'avventura che i giocatori potranno vivere in One Piece: Pirate Warriors 4.

Se siete fan dell'anime creato da Eiichirō Oda, allora sapete bene che il Regno di Alabasta si trova a Sandy, la quarta isola che i Pirati di Cappello di Paglia visitano lungo la Rotta Maggiore. In questo luogo desertico, la ciurma è chiamata ad aiutare la Principessa Bibi a fermare una guerra civile istigata dal temibile pirata Crocodile, presidente della Baroque Works. Trovate i ltrailer, lungo circa 25 secondi, in cima a questa notizia. Buona visione!

One Piece: Pirate Warriors 4, ricordiamo, sarà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 27 marzo 2020 nelle versioni Standard e Kaido Edition. Il nuovo musou con protagonisti i pirati della ciurma di Cappello di Paglia è stato concepito come "il capitolo più completo della serie", e includerà un finale completamente originale, dal momento che il manga è ancora in corso. Pochi giorni fa, abbiamo potuto ammirare Rufy Gear Fourth in un nuovo spot TV giapponese di One Piece Pirate Warriros 4.