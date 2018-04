Nuovo trailer per Dragon Quest VR Experience, in arrivo in Giappone il 27 aprile

Bandai Namco Games Japan e Square-Enix hanno pubblicato il secondo trailer ufficiale di Dragon Quest VR, nuova attrazione per la VR Zone di Shinjuku disponibile dal prossimo 27 aprile.

Dragon Quest VR permetterà ai giocatori di vestire i panni di un Mago, un Prete o un Guerriero, equipaggiato con spada e scudo, impegnato ad uscire da un pericoloso labirinto pieno di nemici. L'esperienza offre tre diversi stage della durata di pochi minuti e con un livello di interazione non particolarmente elevato, con l'obiettivo di intrattenere i passeggeri della metro per un lasso di tempo limitato tra una corsa e l'altra.

Al momento non ci sono piani per trasformare Dragon Quest VR Experience in un gioco completo ma non è escluso che se l'attrazione riscuoterà successo, Square-Enix possa pensare di convertirla per PlayStation VR, HTC Vive e Oculus Rift.