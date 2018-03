Nuovo trailer per Little Nightmares Deluxe Edition per Nintendo Switch e Playstation 4

Nella giornata di oggiha pubblicato su Youtube un nuovo trailer dedicato a, versione che include tutti i DLC dell’evocativa avventura di, già disponibile su Playstation 4 e in arrivo il prossimo 18 maggio su Nintendo Switch

Little Nightmares Deluxe Edition (conosciuta come Complete Edition su Nintendo Switch) include il gioco completo e l’espansione Secrets of the Maw, contenuto scaricabile aggiuntivo composto da tre DLC che ci racconta la storia di un secondo personaggio intrappolato nelle Fauci, il Fuggitivo. L’edizione per la console ibrida della Grande N sarà compatibile con l’amiibo di Pac-Man: utilizzando la statuetta riceverete un copricapo alternativo a tema da far indossare ai protagonisti. Sulle nostre pagine, il gioco è stato premiato con un 7.8, di seguito potete leggere un estratto dal commento finale della recensione: “Little Nightmares resta un titolo affascinante, tecnicamente più che solido e capace di sintetizzare un immaginario d'impatto. […] Alla fine dei conti, però, la produzione fatica a saziare completamente l'utente: lo lascia invece in balia della curiosità, ad immaginare quali altri spazi il team avrebbe potuto inventare, e quali altre soluzioni ludiche avrebbe potuto adottare per rendere l'avanzamento leggermente più strutturato e impegnativo”.