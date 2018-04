Nuovo trailer per Octopath Traveler presenta i personaggi e le meccaniche di gioco

Se siete interessati ad Octopath Traveler, l'esclusiva per Nintendo Switch sviluppata da Square Enix, vi farà piacere sapere che è appena apparso in rete un nuovo trailer che mostra due dei nuovi personaggi che incontreremo nel titolo e come funzionano le principali meccaniche di gioco.

I due personaggi sono H’annit e Therion. La prima è una cacciatrice solitaria che vive una vita isolata nei boschi ed è in cerca del suo mentore, accompagnata dal suo fido demone Red Eyes; la sua arma principale è un arco e la sua abilità di classe permette di aumentare le chance di attacchi critici da parte dei compagni. Therion invece è un ladro dal passato misterioso, in grado di rubare diversi oggetti alle persone; in combattimento userà i pugnali e la sua abilità gli permettere di sottrarre HP ed SP ai nemici.

Le Path Actions invece saranno suddivise in due categorie: Nobile e Sleale. Il significato di questa divisione non è molto complicato: se ad esempio dovrete ottenere un determinato oggetto, potrete scegliere di acquistarlo normalmente, e quindi la vostra azione rientrerà nella categoria Nobile; se non volete acquistarlo potrete invece rubarlo, ma così facendo avrete scelto un'azione Sleale, che peggiorerà la vostra reputazione all'interno del mondo di gioco. Una reputazione troppo bassa potrebbe perfino precludervi l'accesso ad alcune missioni, ma non preoccupatevi: donando del denaro ai locandieri potrete rimediare alle vostre malefatte.

Octopath Traveler uscirà il 13 luglio sull'eShop di Nintendo Switch.