Nuovo trailer per Persona 5 Dancing Star Night e 3 Dancing Moon Night: ecco Theodore

Atlus ha rilasciato un nuovo trailer per la coppia di rhythm game Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Night. Nel filmato viene mostrato Theodore, personaggio che verrà introdotto con un DLC post-lancio in entrambi i titoli.

Per chi non lo ricordasse, segnaliamo che Theodore è apparso in precedenza su Persona 3 Portable, e che alla fine arriverà su Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Nightsenza senza la sua fedele compagna.

Il nuovo trailer risponde con tempismo all'annuncio fatto lo scorso marzo da Atlus Japan, che proprio in quell'occasione aveva promesso di rilasciare nuove informazioni sui titoli con l'arrivo del mese di aprile.

Vi ricordiamo che Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Night usciranno in Giappone il 24 maggio su PlayStation 4 e PlayStation Vita, ma che al momento non è arrivata nessuna conferma in merito al possibile arrivo del gioco in Occidente. Inoltre, come annunciato sul blog ufficiale di PlayStation Japan, ognuno di essi supporterà PlayStation VR, anche se al momento non è ancora chiaro se i due giochi includeranno una modalità apposita per la VR, o se saranno interamente giocabili in realtà virtuale.



Vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia, in attesa di ulteriori dettagli da Atlus sulle release occidentale dei due giochi.