Nuovo trailer per Total War Saga: Thrones of Britannia: ecco Guthfrid di Northymbre

torna a far parlare di sé con un nuovo trailer, completamente incentrato su, uno schiavo ora leader dell'impero Anglosassone.

Negli ultimi giorni Creative Assembly e Sega si sono date da fare condividendo parecchie informazioni che ci troveremo ad impersonare e fronteggiare nel nuovo Total War Saga: Thrones of Britannia: questa volta tocca a Guthfrid di Northymbre, a cui è dedicato il nuovo trailer condiviso dagli sviluppatori.

Guthfrid di Northymbre è un vichingo, che ha vissuto come schiavo ma è poi riuscito a diventare il capo dell'impero Anglosassone; ora cerca la massima prosperità per il suo regno.

Total War Saga: Thrones of Britannia è il nuovo progetto sviluppato dai ragazzi di Creative Assembly ed annunciato lo scorso luglio, di cui abbiamo già potuto vedere in azione il Regno Gaelico. Il gioco sarà disponibile per PC a partire dal 19 aprile, al prezzo di 39.99€.