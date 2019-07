Nuovo trailer per Persona 5 Royal incentrato su Futaba Sakura

Nonostante manchi ancora qualche mese all'uscita giapponese del gioco, e la release europea non sia ancora nota, Atlus continua a diffondere nuovi trailer di Persona 5 Royal, introducendo i vari personaggi che ne saranno protagonisti.

La settimana scorsa è stata la volta del trailer dedicato a Makoto Niijima, mentre oggi tocca al personaggio di Futaba Sakura, la geniale hacker dei Phantom Thieves, doppiata in giapponese da Aoi Yuuki. Nel video si nota finalmente il suo All-Out-Attack.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al trailer in questione, che trovate come di consueto in cima alla news. Per approfondire ulteriormente, sul nostro sito potete dare un'occhiata a uno degli ultimi video di gameplay in cui viene mostrato il sistema di combattimento di Persona 5 Royal. Il videogame uscirà su PS4 e PS4 Pro in Giappone a partire dal 31 Ottobre, mentre in Occidente ancora non ha una data d'uscita ufficiale, ma di sicuro arriverà nel 2020.