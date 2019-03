Il nuovo Trailer di Persona Q2: New Cinema Labyrinth mostra i Phantom Thieves di Persona 5

Dopo la pubblicazione di uno Story Trailer di Persona Q2: New Cinema Labyrinth, Atlus ci offre la possibilità di dare un altro sguardo a questo nuovo Titolo.

La Software House ha infatti pubblicato un ulteriore Trailer dedicato al Gioco, interamente dedicato ai Phantom Thieves, il gruppo di giovani ragazzi protagonisti di Persona 5, capitolo della Serie acclamato da pubblico e critica videoludica. Accanto all'immancabile Joker, destinato ad approdare prossimamente all'interno del cast di Super Smash Bros Ultimate, possiamo quindi trovare i personaggi di Futaba Sakura, Yusuke Kitagawa, Haru Okumura, Ann Takamaki, Morgana, Ryuji Sakamoto, Makoto Nijima. Presente inoltre anche Goro Akechi. Il prestigioso cast prenderà dunque parte alle vicende narrate all'interno di Persona Q2: New Cinema Labyrinth.

Il Titolo vedrà i Giocatori destreggiarsi all'interno di un misterioso mondo legato all'universo cinematografico. I protagonisti dovranno infatti farsi strada attraverso diversi dungeon, ognuno dei quali ispirato a diversi generi del Cinema. In chiusura, ricordiamo a Lettori e Lettrici che Persona Q2: New Cinema Labyrinth sarà disponibile nel mercato videoludico occidentale in esclusiva su Nintendo 3DS a partire dal prossimo 4 giugno. Per gli amanti del Brand, segnaliamo infine che Atlus ha recentemente annunciato Persona 5 The Royal!