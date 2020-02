Gli sviluppatori di Spike Chunsoft, insieme a The Pokémon Company e Nintendo, hanno diffuso un nuovo trailer per Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, la riedizione del gioco già uscito nel 2006 su Nintendo DS e Game Boy Advance.

Questa la descrizione ufficiale: "Cosa faresti se ti risvegliassi una mattina... e fossi un Pokémon? Puoi incontrare e reclutare Pokémon in un'avventura dungeon-crawling all'interno del loro mondo, affrontare dungeon misteriosi e pianificare strategicamente le tue mosse, tentando di rendere il mondo dei Pokémon un posto più sicuro, e scoprire il tuo vero obiettivo lungo il cammino."

Durante il gioco sarà possibile costruire dei rifugi per ospitare, gestire e rinforzare i propri Pokémon, costruendo la propria squadra in base ai dungeon e alle loro caratteristiche. I labirinti inoltre, cambieranno ogni volta che ci si entrerà, per cui è praticamente impossibile vivere la stessa avventura per due volte. Naturalmente la nuova versione del gioco offre un comparto tecnico e grafico migliorato, con grafiche e colori ispirate ai dipinti ad acquerello, e tante altre novità.

Per approfondire potete anche testare il tutto con mano, dato che sul Nintendo eShop è già disponibile una demo di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX. Date anche un'occhiata alla nostra anteprima di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX. Il gioco sarà invece disponibile a partire dal 6 Marzo.