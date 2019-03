Nuovo trailer e preordini aperti per Gwent Crimson Curse

CD Projek RED presenta un nuovo trailer di Crimson Curse, la prima espansione di Gwent The Witcher Card Game. Lo studio svela e pubblica una offerta speciale per il preordine di Crimson Curse.

Oltre ad esplorare la lore oscura di Crimson Curse, il trailer offre ai giocatori un primo sguardo di alcune nuove carte, abilità e meccaniche in arrivo su Gwent con l’espansione. In totale, tra tutte le fazioni giocabili, l’espansione aggiungerà oltre 100 nuove carte.

Fino alla data d’uscita, i giocatori potranno acquistare il pacchetto preordine di Crimson Curse. L’offerta è limitata e termina il 28 marzo. Il pacchetto include: la leggendaria skin Armatura del Sangue dell’Invisibile, un dorso e 40 barili Crimson Curse. Ogni barile contiene 5 carte dell’espansione.

Crimson Curse è in arrivo su Gwent il gioco di carte di The Witcher e sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 28 marzo. L’espansione uscirà sotto forma di aggiornamento gratuito. Per maggiori info, visitate il sito ufficiale dell’espansione e la sezione novità su playgwent.com