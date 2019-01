Nuovo trailer e screenshot dal Taipei Game Show per Jump Force

Jump Force, l'attesissimo picchiaduro crossover di Bandai Namco, è stato protagonista al Taipei Game Show 2019, evento in corso da oggi fino al 28 gennaio, durante il quale sono stati mostrati un nuovo trailer e diversi nuovi screenshot relativi al gioco.

Il video si focalizza sulla premessa della storia, e mostra i cosiddetti Venom che stanno diventando sempre più forti e numerosi e seminano panico e distruzione per le strade delle città. Sarà la Jump Force, grazie all'aiuto dei giocatori, a dover intervenire per ristabilire l'ordine e la pace.

Le nuove immagini rappresentano invece i primi screenshot ufficiali di Dai, il protagonista di Dragon Quest: The Adventure of Dai, ultimo ingresso annunciato nel roster di gioco, composto da personaggi presi da franchise come Ken il Guerriero, City Hunter, Naruto, Dragon Ball e molti altri ancora.

Recentemente era stata annunciata una open beta di Jump Force, le cui ultime fasi sono però state rinviate a data da destinarsi a causa di alcuni problemi emersi che riguardavano il netcode ed il multiplayer online, che sarà tra le modalità principali del videogame.

Il rinvio della beta e la risoluzione dei problemi non dovrebbero però influire sulla data di lancio del titolo, che resta dunque fissata per il prossimo 15 febbraio.