Il nuovo trailer di SoulCalibur 6 presenta Haohmaru di Samurai Shodown

NEl corso dell'EVO Japan 2020 che si sta svolgendo al Makuhari Messe di Chiba, Bandai Namco Entertainment ha presentato il primo gameplay trailer di , lottatore dell'universo di Samurai Shodown che si unirà al roster di SoulCalibur 6 nell'ambito del secondo pass dei personaggi.

Haohmaru è indubbiamente uno dei combattenti più celebri della serie picchiaduro di SNK, dove ricopre il ruolo di protagonista principale. Ha debuttato nel capostipite della serie ed è poi apparso in tutti i numerosi capitoli successivi. Grazie a questa iniziativa crossover, Haohmaru apparirà per la prima volta nella serie SoulCalibur, dove potrà dare prova ancora una volta delle sue incredibili abilità di spadaccino. Potete ammirarlo in combattimento nel gameplay trailer allegato in cima a questa notizia, buona visione!

La seconda stagione dei contenuti di SoulCalibur 6 ha preso il via lo scorso novembre con il lancio di Hilde, il primo dei quattro personaggi aggiuntivi previsti dal Season Pass 2. Haohmaru, il secondo lottatore, è ancora privo di una data d'uscita, mentre l'identità degli altri due risulta al momento sconosciuta. Ricordiamo che SoulCalibur 6 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il Season Pass 2 è in vendita al prezzo di 33,99 euro, e oltre ai quattro lottatori aggiuntivi offre anche quattro Set Creazione Personaggio e i brani musicali di SoulCalibur 4 e 5.