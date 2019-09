Un nuovo trailer per Succubus, spin-off di Agony di Madmind Studio

Succubus è uno spin-off di Agony, survival horror sviluppato da Madmind Studio pubblicato nell'estate del 2018. Per tornare a vivere l'incubo, è richiesto ai giocatori di vestire i panni di Vydjia, un demone della lussuria a caccia di vendetta.

Succubus torna quindi a mostrarsi in azione e lo fa attraverso il Cherub Trailer. Parte della storia di Vydija è stata già narrata in Agony, nella versione Unrated del titolo. Prima regina, promessa a Nimrod, nuovo sovrano dell'inferno, poi catturata, tradita e mutilata dalla sua stessa specie: il desiderio di vendetta è diretta conseguenza di tutto questo.

Madmind Studio non ha ancora svelato la data di lancio di Succubus, che al momento è previsto esclusivamente in versione PC. In lingua italiana saranno disponibili i sottotitoli, che aiuteranno a comprendere le vicende narrate attraverso molteplici dialoghi in lingua inglese.

Il nuovo trailer di Succubus rappresenta una buona occasione, per gli sviluppatori, di pubblicare un aggiornamento gratuito per Agony, nella sua versione Unrated (disponibile su Steam). Questo nuovo contenuto permetterà ai giocatori di incrociare il proprio destino ed i propri incubi con una nuova specie di demone: un Cherub, creatura nata dal peccato. Particolarmente abile nell'utilizzo del fuoco, questa specie di demone ama attaccare il giocatore in gruppi di numerosi esemplari.

Nei primi mesi del 2019 Agony ha venduto oltre 160.000 copie, considerando tutte le versioni esistenti (PlayStation 4, Xbox One e PC).