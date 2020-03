Il nuovo trailer di Sword Art Online Alicization Lycoris conferma l'apertura dei preordini

I vertici di Bandai Namco e il team di sviluppo di Sword Art Online Alicization Lycoris confermano l'apertura dei preordini della nuova fatica JRPG del team diretto da Reki Kawahara con un video che ci offre una veloce infarinatura su storia, personaggi e dinamiche di gameplay di questo ambizioso progetto.

Tra le tante informazioni snocciolate dagli autori giapponesi, citiamo ad esempio la conferma della presenza dei nuovi personaggi giocabili rappresentati da Renly Synthesis Twenty-Seven, Sheyta Synthesis Twelve e Sortiliena Serlut.

Ciascun eroe della prossima avventura ruolistica ambientata nell'universo fantasy di SAO potrà arricchire le proprie Sword Skill con otto diverse Sacred Art, con le quali terminare in maniera spettacolare gli scontri e rispondere ai colpi degli avversari: ogni Sacred Art potrà essere caricata per alimentarne l'efficacia e produrrà degli effetti unici in battaglia, il tutto per ampliare il ventaglio di opzioni di gioco a disposizione degli utenti.

Con il nuovo filmato di gameplay di Sword Art Online Alicization Lycoris arriva anche la scheda che descrive i contenuti previsti per chi prenoterà il gioco: gli acquirenti dell'edizione standard riceveranno i 4 costumi del Design Contest lanciato da Bandai Namco lo scorso settembre, mentre chi opterà per la Deluxe Edition potrà ottenere i suddetti costumi insieme al Premium Pass e a 200 SAO Coin da spendere nel negozio interno per le microtransazioni facoltative. Il lancio del nuovo JRPG di Bandai Namco dedicato a Sword Art Online è previsto in Occidente per il 22 maggio su PC, PS4 e Xbox One.