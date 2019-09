Il nuovo trailer di Tales of Arise mostra un personaggio misterioso

Nel corso del Tokyo Game Show 2019 c'è stato spazio anche per un evento dedicato a Tales of Arise, nuovo capitolo della celebre serie JRPG, durante il quale Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer della storia intitolato Un incontro fatidico.

Il filmato, che mostra anche un breve sprazzo di gameplay, ha per protagonisti due personaggi che abbiamo già avuto modo di conoscere in occasione del reveal di Tales of Arise all'E3 2019, ovvero Alphen e Shionne, provenienti da due mondi diversi ma destinati a condividere il proprio destino. La cosa davvero interessante è che al minuto 00:39 viene mostrato, rigorosamente di spalle, anche un nuovo misterioso personaggio, che non sembra godere di ottima salute. Poco dopo la sua comparsa si accascia a terra inducendo Alphen e Shionne a correre in loro soccorso.

Che si tratti di un nuovo personaggio giocabile? Avremo sicuramente modo di approfondire la sua conoscenza nei prossimi mesi, dal momento che il lancio di Tales of Arise è previsto nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nonostante il titolo rappresenti una sorta di "rinascita" per la serie, manterrà alcuni elementi fondanti come le battaglie basate sugli encounter.