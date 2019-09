Il nuovo trailer di The Outer Worlds ci dà il benvenuto ad Halcyon

Quando mancano ancora due mesi alla pubblicazione, i ragazzi di Obsidian Entertainment ci hanno deliziato con un altro trailer di The Outer Worlds che ci porta alla scoperta della colonia di Halcyon, luogo nel quale si svolgeranno le vicende di questo nuovo GDR fantascientifico per giocatore singolo sviluppato da Obsidian Entertainment.

"Hai sempre sognato di lavorare nella frontiera dello spazio? Sei in grado di superare il test attitudinale di base? Allora Halcyon è il posto che fa per te! Prosperità e avventura di attendono a Terra 2, Monarch e altri emozionanti luoghi della colonia di Halcyon. Il personaggio che deciderai di diventare influenzerà il modo in cui la tua storia si dipanerà in The Outer Worlds", si legge nella descrizione del video, che potete visionare in cima a questa notizia.

In The Outer Worlds, mentre esplorerete luoghi remoti e incontrerete differenti fazioni, tutte in lotta per il potere, potrete influenzare il destino di ogni abitante di Halcyon con le vostre decisioni. Sarà persino possibile eliminare qualsiasi personaggio non giocante incontrerete sul vostro cammino. Il titolo, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e successivamente anche su Nintendo Switch. Sarà l'ultimo gioco di Obsidian Entertainment per PS4 e Switch. Essendo stato acquisito da Microsoft, in futuro lo studio di Irvine si dedicherà esclusivamente a Xbox One e al PC. Se tutto andrà bene, The Outer Worlds diventerà un franchise esclusivo.