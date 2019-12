Il nuovo trailer per The Walking Dead: Saints and Sinners mostra gameplay e bonus preorder

Mentre la serie televisiva è giunta ormai alla decima stagione ed è ora in pausa dopo il midseason finale, il brand di The Walking Dead è più vivo che mai anche dal punto di vista videoludico, con l'arrivo di Saints and Sinners, un nuovo adattamento del franchise in realtà virtuale.

Skydance Interactive ha appena diffuso un nuovo trailer che mostra nuove scene di gameplay e ribadisce la data d'uscita di The Walking Dead: Saints and Sinners su PlayStation VR il 23 Gennaio 2020 e su Oculus Quest entro la fine del 2020.

Come dicevamo, oltre a gameplay e data d'uscita, il trailer mostra le tre edizioni in cui sarà disponibile il gioco: quella base, che include il gioco e un revolver per chi effettua il pre-order; la Tourist Edition, che comprende diversi progetti per armi; infine la Tower Edition, che comprende tutti i bonus delle versioni precedenti, più alcuni bonus "fisic", tra cui uno zaino, una torcia, una chiavetta USB da 16 GB, delle cartoline e spillette.

Per approfondire ulteriormente sul gioco potete dare un'occhiata al precedente trailer di gameplay di The Walking Dead: Saints and Sinners. Che ne pensate del gioco? Cosa vi aspettate? Vi attira l'idea di un adattamento del franchise in VR?