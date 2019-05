Nuovo trailer di Wolfenstein: Youngblood presenta il bundle NVIDIA GeForce RTX

A breve distanza dalla pubblicazione di un esplosivo gameplay trailer di Wolfenstein Youngblood, il gioco torna a mostrarsi al pubblico con un ulteriore trailer.

Pubblicato dal canale Youtube di NVIDIA GeForce, il filmato presenta il bundle Wolfenstein Youngblood e Geforce RTX. Nel corso del trailer possiamo assistere ad alcune adrenaliniche sequenze di gioco che vedono protagoniste le due agguerrite figlie di BJ Blazkowicz. A seguito della misteriosa scomparsa del padre, le due gemelle, Jess e Soph, non avranno la minima esitazione nel lanciarsi alla sua ricerca, avventurandosi in una versione dispotica e alternativa della Parigi del 1980. Ne approfittiamo per ricordarvi che, come precedentemente annunciato da NVIDIA e Bethesda, Wolfestein: Youngblood supporterà la tecnologia del ray-tracing in tempo reale. Se siete pronti ad immergervi nel nuovo capitolo dedicato al mondo di Wolfenstein, potete trovare il nuovo trailer direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Vi rammentiamo che Bethesda ha già confermato la data di pubblicazione di questo new entry del franchise. Wolfenstein: Youngblood sarà infatti disponibile sul mercato videoludico a partire dal prossimo luglio. Tra le piattaforme di gioco supportate, troviamo PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Siete pronti a lanciarvi in questa nuova avventura Bethesda?