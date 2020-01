Un nuovo trailer di Nioh 2 arriva questa settimana, ecco la data

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che questa settimana pubblicherà un nuovo trailer di Nioh 2, uno dei giochi più attesi della prima metà del 2020, in arrivo a marzo su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Accompagnato dalla didascalia "War is unending…" il Tweet anticipa la pubblicazione del video prevista per domani, giovedì 23 gennaio, l'orario esatto non è stato comunicato ma probabilmente possiamo aspettarci un lancio nelle ore pomeridiane, tra le 15:00 e le 18:00. I contenuti del video non sono noti, vedremo un trailer dedicato alla trama o magari un video più orientato all'azione con sequenze di gameplay? Lo scopriremo domani.

Nioh 2 uscirà in 13 marzo 2020 in esclusiva su console PlayStation, il primo episodio è stato pubblicato anche su PC ma per quanto riguarda il sequel non ci sono indicazioni in merito. Recentemente gli sviluppatori del Team Ninja hanno confermato che lo sviluppo è quasi completo e che il gioco non subirà alcun ritardo rispetto alla data comunicata.

Non ci resta quindi che attendere pochissime ore per scoprire cosa vedremo nel nuovo trailer di Nioh 2.