Nuovo Ubisoft Forward il 10 settembre: sarà svelato il futuro di Assassin's Creed?

Ubisoft lo ha già confermato: il futuro di Assassin's Creed sarà svelato a settembre 2022, periodo in cui verranno svelati i nuovi piani legati al franchise per i prossimi anni.

La compagnia francese finora non ha mai fissato una data ufficiale per l'evento incentrato su Assassin's Creed, ma sembra che qualcosa si stia già muovendo. Sul proprio sito ufficiale, infatti, l'azienda conferma che un nuovo Ubisoft Forward si svolgerà il 10 settembre 2022, senza specificare però l'argomento che verrà trattato in quell'occasione e limitandosi a dire che avverrà "la presentazione di altri giochi", dopo aver già fissato per il 7 luglio 2022 il Gameplay Showcase di Skull & Bones.

Le tempistiche combaciano perfettamente ed è quindi logico pensare che il prossimo evento sarà per l'appunto incentrato sul suo franchise di punta che proprio nel 2007 compie 15 anni dal suo originale esordio sul mercato con l'iconico capostipite per PS3 e Xbox 360. A far pensare è quel "altri giochi" citato sul sito di Ubisoft: che dunque possano essere mostrati più titoli legati ad Assassin's Creed (Assassin's Creed Infinity? Una riedizione del primo episodio per celebrare l'anniversario?), oppure si tratterà di un evento ancora più ampio e che tratterà altri franchise ancora?

Non resta che aspettare il 10 settembre, così da scoprire cosa bolle nelle pentole di Ubisoft.