Nuovo update di CS:GO cambia algoritmo matchmaking: rank 'resettati' per tutti

Dopo l’aggiornamento di CS:GO che ha nerfato l’M4A1-S, il noto FPS competitivo di casa Valve ha subito un’importante modifica per i rank del matchmaking ufficiale con una patch speciale del 1° agosto. Non preoccupatevi, basterà finire una partita per vedere il nuovo rank.

Gli appassionati di Counter Strike: Global Offensive sanno bene che il matchmaking offerto da Valve non è dei migliori: tra il rischio aumentato di trovare cheater e giocatori tossici rispetto a FACEIT o ESEA, e i server a 64 tick che peggiorano l’esperienza di gioco, molti lo evitano ma altrettanti provano a scalare la classifica fino al Global Elite per passione e comodità, senza installare software di terze parti.

Ebbene, Valve ha ritenuto necessario applicare “modifiche multiple all'algoritmo di matchmaking competitivo” nella speranza che i giocatori possano vedere risolti alcuni dei problemi con i rank, in precedenza ritenuti particolarmente sbilanciati. Come anticipato, dunque, per vedere il nuovo gruppo di abilità di appartenenza è necessario completare una partita competitiva, scoprendo così come l’algoritmo rinnovato ha spostato i giocatori.

Nello specifico, Valve ha scritto quanto segue: “In genere, quando inviamo le modifiche al sistema di matchmaking di CS:GO, le modifiche sono abbastanza piccole da non includerle nelle nostre note di rilascio. Tuttavia, l'aggiornamento di oggi interessa tutti i giocatori di CS:GO, quindi richiede una spiegazione. Quando avvierete CS:GO, noterete che il tuo gruppo di abilità non viene visualizzato: dovrete vincere un'altra partita per rivelare il gruppo di abilità. La maggior parte di voi noterà un cambiamento nel proprio gruppo di abilità, ma alcuni di voi potrebbero scoprire di essere già nel posto giusto”.

Tra le altre modifiche applicate troviamo cambiamenti ai cannoni su Ember e per il game instructor.

Nel mentre, Stewie2K si è preso una pausa dal competitivo di CS:GO.