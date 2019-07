Il nuovo update di Gran Turismo Sport arriva domani, ecco i dettagli

Continua senza sosta il lavoro di Polyphony Digital per migliorare ed arricchire sempre più Gran Turismo Sport, il più recente episodio della storica serie di simulazione automobilistica di Kazunori Yamauchi.

Tramite le pagine del PlayStation Blog scopriamo finalmente le novità a cui hanno lavorato gli sviluppatori dello studio nipponico per il mese di luglio. A partire da domani i giocatori potranno mettere in download la patch 1.41 che introdurrà una serie di nuove auto (alcune delle quali trapelate in rete nei giorni scorsi), tra cui troviamo la Honda Civic Type 3 del '98, apprezzata per essere particolarmente compatta e leggera, e la Porsche 911 Turbo (930) dell'81, prima della sua serie a montare un Turbo engine. Di seguito vi riportiamo i momi dei cinque veicoli su cui potrete posare i guanti a partire da domani mercoledì 31 luglio, e che potete ammirare grazie alla galleria di immagini in calce alla notizia:

Honda S800 ’66

Honda Civic Type R (EK) ’98

Jaguar D-type ’54

Mazda Roadster Touring Car

Porsche 911 Turbo (930) ’81

Oltre a questo, gli sviluppatori hanno inoltre confermato di aver aggiunto dei nuovi round per la modalità GT League, che andranno così ad arricchire il World Hatchback Championship, il Nostalgia 1979 e la X2019 Competition Endurance Series. Sembrerebbe invece non esserci ancora alcun segno della tanto agognata pioggia, messa in mostra nelle scorse settimane ma mai implementata ufficialmente all'interno del titolo.