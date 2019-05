Il nuovo video di A Plague Tale Innocence ci spiega chi sono i veri Mostri

Dedicatisi al Crafting, all'Alchimia e alle dinamiche del gameplay di A Plague Tale Innocence, gli studi Asobo realizzano un nuovo trailer per dipingere gli orrori della Guerra dei Cent'Anni, della Peste Nera e dell'Inquisizione, i veri Mostri con cui dovremo confrontarci nel corso della loro ambiziosa avventura.

Il nuovo progetto di Asobo vanterà una forte impronta narrativa e calerà gli utenti nei panni di Amicia e Hugo, due fratelli costretti a fuggire per non cadere vittima della devastazione provocata dalla guerra perenne tra la Francia e l'Inghilterra. Tra pestilenze striscianti in un nugolo di ratti e loschi figuri collegati all'Inquisizione, il nostro compito sarà quello di aiutare queste due giovani vite a sopravvivere in un mondo medievale dominato dalla superstizione e dalla paura.

Per dare forma alle ambientazioni e donare autenticità all'esperienza ludica e artistica dell'opera, gli autori di Bordeaux hanno realizzato delle scansioni tridimensionali e prodotto un'infinità di bozzetti e render dei borghi medievali delle città francesi più antiche, visitandone i musei per carpire quante più informazioni possibile nella speranza, così facendo, di offrirci un prodotto avvincente e coinvolgente.

Prima di lasciarvi all'ultimo video sui Mostri di A Plague Tale Innocence e allo speciale di dedicato a questa intrigante avventura tra puzzle e stealth, vi ricordiamo che l'ultima fatica digitale di Focus Home Interactive e di Asobo Studio è prevista al lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One per il sempre più prossimo 14 maggio.