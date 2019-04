Nuovo video di Ancestors The Humankind Odyssey dal papà di Assassin's Creed

Direttamente dalle pagine del PlayStation Blog a stelle e strisce, il nuovo team di sviluppo del papà di Assassin's Creed, Patrice Desilets, ci propone un video diario di Ancestors The Humankind Odyssey ricco di scene di gioco inedite e di informazioni sulla trama di questo originale progetto.

Il primo titolo del team di Panache Digital Games diretto da Desilets ci permetterà di esplorare lo spietato universo preistorico di Neogene Africa in un lunghissimo arco di eventi che coprirà otto milioni di anni (da 10 milioni di anni fa a 2 milioni).

Come possiamo intuire osservando l'intrigante filmato di gioco confezionato dagli sviluppatori canadesi, il nostro obiettivo sarà quello di accompagnare l'evoluzione del genere umano attraverso una serie di attività che spazieranno dall'acquisizione delle abilità da tramandare alle nuove generazioni alla conquista di nuovi territori.

In base a quanto spiegato da Desilets, il passaggio armonioso tra le diverse creature della Terra preistorica costituirà le fondamenta dell'esperienza ludica e aprirà la strada a diverse soluzioni narrative sulle quali, per il momento, preferisce non rivelare ulteriori dettagli: l'unica informazione fornitaci dal papà dell'iconica serie di Assassin's Creed è quella di voler lasciare il giocatore a sé stesso e alle sue scelte, evitando cioè di condurlo per mano e di limitarne la creatività.

Sempre dalla viva voce di Desilets apprendiamo che Ancestors The Humankind Odyssey sarà disponibile nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, in quest'ultimo caso in esclusiva su Epic Games Store.