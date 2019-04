Il nuovo video di Anno 1800 illustra i contenuti del Season Pass

I vertici di Ubisoft e gli sviluppatori di Blue Byte ci reimmergono nell'universo strategico di Anno 1800 per illustrarci nel dettaglio i contenuti aggiuntivi previsti per chi possiede il Season Pass.

Il filmato esplicativo confezionato dagli autori tedeschi ci presenta il terzetto di DLC che contribuiranno ad arricchire l'offerta ludica dell'ambizioso gestionale di Ubi con nuove attività, missioni, unità e ambientazioni in cui continuare a inseguire il sogno di diventare un conquistatore o un liberatore.

Il primo pacchetto aggiuntivo, Tesoro Sommerso, ci porterà su di una nuova isola per supportare le attività di ricerca di Old Nate, un eccentrico inventore impegnato in una romantica caccia al tesoro.

Il secondo DLC, Botanica, ci permetterà di far crescere ulteriormente la nostra metropoli digitale migliorandone l'attrattività con la costruzione di un Giardino Botanico: ad esso saranno collegati tantissimi edifici e servizi inediti, a patto di riuscire a superarne le difficili sfide in un mondo in procinto di abbracciare la rivoluzione industriale.

La terza e ultima espansione collegata al Season Pass, denominata Il Passaggio, ci spingerà oltre il Circolo Polare Artico per ritrovare una spedizione persa nel suo viaggio per scoprire il passaggio a nordovest. I DLC del Season Pass di Anno 1800 saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi: su queste pagine trovate la nostra recensione a firma di Giovanni Calgaro e la scheda che illustra i Requisiti Minimi e Consigliati.