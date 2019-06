Il nuovo video di Astral Chain mostra combat system, esplorazione e tanto altro

Astral Chain è un altro dei giochi più attesi dalla community dei gamer, e promette di rendere l'estate dei possessori di Nintendo Switch ancora più bollente del solito. Si tratta come saprete della nuova avventura di PlatinumGames, dalle premesse davvero niente male.

Già solo i nomi coinvolti nel progetto hanno subito catturato l'attenzione di tutti i giocatori, visto che il character design è del celebre mangaka giapponese Masakazu Katsura, e il gioco vedrà il debutto alla regia di Takahisa Taura, che è il designer di Nier: Automata, e la supervisione di Hideki Kamiya, autore di Bayonetta. In molti infatti descrivono il gameplay di Astral Chain proprio come se fosse a metà strada tra quello di Nier: Automata e Bayonetta.

In Astral Chain il giocatore può controllare il protagonista ed un'arma speciale chiamata Legion, simultaneamente, quindi il gameplay dovrà tenere conto dell'azione in sinergia tra i due personaggi. Legion può inoltre essere usato anche per risolvere degli enigmi, e non solo dunque per il combattimento.

Il video in questione, che trovate come sempre in cima alla news, mostra proprio questo: oltre che alcune sequenze di combattimento spettacolari, alle quali già ci avevano abituato i ragazzi di PlatinumGames, vediamo anche gli altri possibili utilizzi di Legion e le altre caratteristiche del gameplay.

Sul nostro sito inoltre, trovate anche la nostra anteprima di Astral Chain dall'E3 2019.