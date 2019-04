Il nuovo video di Borderlands 3 ripercorre la storia della serie

Nell'attesa che si faccia l'1 maggio per poter ammirare un nuovo gameplay trailer di Borderlands 3, gli autori di Gearbox Software realizzano un video per riassumere velocemente gli eventi vissuti dai Cacciatori della Cripta dei precedenti capitoli di questa iconica serie sparatutto a mondo aperto.

Dall'incontro con quella pasta d'automa di Claptrap alla furiosa battaglia interplanetaria per schiacciare gli eserciti robot di Jack il Bello, il filmato rinfresca la memoria degli utenti di lungo corso e permette ai nuovi fan del looter shooter di Gearbox di familiarizzare con il setting narrativo della saga per prepararsi a dovere alla nuova avventura che li attende nell'immenso mondo di gioco di Borderlands 3.

Come accennato in precedenza, il team statunitense capitanato da Randy Pitchford dedicherà il nuovo evento in livestreaming del primo maggio alle meccaniche di gameplay, alle abilità dei quattro Cacciatori della Cripta, alle ambientazioni esplorabili, al ricco endgame alle dinamiche legate all'acquisizione e all'evoluzione delle armi.

Il buon Daniele D'Orefice ha celebrato l'esplosivo ritorno della serie Gearbox realizzando uno speciale su Borderlands che ci aiuta a ingannare l'attesa per la commercializzazione del nuovo capitolo, fissata al prossimo 13 settembre su PC (in esclusiva Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. E questo, senza dimenticare che è disponibile da qualche giorno la Game of the Year Edition del primo Borderlands.