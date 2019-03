Nuovo video confronto tra la demo di Sekiro dell'E3 2018 e il gioco finale

Dopo aver realizzato una comparativa di Days Gone tra il video di annuncio e le ultime scene di gioco dell'action free roaming di Sony Bend, lo youtuber Cycu1 confeziona una nuova video analisi per raffrontare il gameplay trailer di Sekiro dell'E3 2018 con il gioco finale approdato di recente su PC, PS4 e Xbox One.

La nuova comparativa video realizzata da Cycu1 ci permette di studiare nel dettaglio gli interventi compiuti dagli autori di From Software per erigere l'impalcatura grafica del kolossal soulslike di Hidetaka Miyazaki ed evolverne l'aspetto in funzione delle richieste e delle necessità di sviluppatori, programmatori e designer.

Nel raffronto tra la demo dell'E3 2018 e la versione retail di Sekiro notiamo così la diversa palette cromatica utilizzata in talune scene di intermezzo e negli spezzoni in cinematica, ma anche i cambiamenti apportati dagli autori giapponesi al modello poligonale dei nemici e dei personaggi a schermo, come nel caso dei capi di vestiario indossati dal Lupo e dalle armature dei suoi avversari.

Cosa ne pensate di questa comparativa? Reputate giusta la direzione intrapresa da From Software nella fase finale di sviluppo del titolo? Nell'attesa di conoscere il vostro responso, vi ricordiamo che il buon Francesco Fossetti si è calato nei panni dello shogun per realizzare la recensione di Sekiro: Shadows Die Twice per confermarci che sì, l'ultima fatica action di Miyazaki può essere considerata a tutti gli effetti il gioco From Software più difficile di sempre.