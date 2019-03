Nuovo video di Crash Team Racing Nitro Fueled e kart esclusivi PS4

Gli autori canadesi di Beenox riguadagnano il palcoscenico mediatico per mostrarci delle scene di gameplay inedite di Crash Team Racing Nitro Fueled e annunciare, in occasione del PlayStation State of Play, i contenuti esclusivi della versione PS4 del prossimo arcade racing di Activision.

Sulla scorta delle informazioni fornite da Beenox attraverso il funambolico video di gioco che potete ammirare a inizio articolo, l'edizione PS4 di Nitro-Fueled comprenderà le skin "in salsa retrò" di Crash, Coco e Cortex, oltre alla versione "nostalgica" dei tracciati e dei kart dei personaggi. Sempre in occasione del PS State of Play è stata inoltre annunciata la presenza, all'interno del titolo, di tutti i contenuti di Crash Nitro Kart.

Il gioco di guida del 2003 di Vicarious Visions rivivrà in Nitro Fueled grazie alla riproposione di tutti i circuiti, i veicoli, le arene e le modalità di Nitro Kart, un'aggiunta particolarmente gradita che contribuisce ad ampliare il ventaglio di opzioni di gioco a disposizione degli appassionati vecchi e nuovi di questa serie.

La commercializzazione di Crash Team Racing Nitro Fueled è prevista per il 21 giugno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate inoltre una comparativa tra le versioni PS1 e PS4 di Nitro Fueled.