Il nuovo video di Days Gone racconta la realizzazione della Colonna Sonora

I curatori del canale YouTube ufficiale di PlayStation Italia ci propone un video degli autori di Sony Bend con il "Making Of" della colonna sonora di Days Gone. Il filmato, completamente sottotitolato in italiano, è arricchito dal commento del compositore Nathan Whitehead.

L'autore degli evocativi brani della colonna sonora di Days Gone ci parla delle sfide creative che ha dovuto affrontare per rendere ancora più immersiva l'esperienza grafica, ludica e artistica degli emuli di Deacon St. John.

Il filmato offre anche dei simpatici aneddoti sui gusti di Nathan Whitehead, con una lista dei suoi brani preferiti e l'approccio adottato per facilitare il lavoro degli sviluppatori nella creazione del mondo di gioco. Dalle melodie che accompagnano le orde dei Furiosi ai frangenti narrativi che spezzano il ritmo delle sessioni free to play e danno forma alla storia, Whitehead regala tantissimi spunti di riflessione agli appassionati del titolo.

Prima di lasciarvi al video Making Of della colonna sonora dell'ultimo kolossal post-apocalittico di Sony per PlayStation 4, vi riproponiamo la recensione di Days Gone a firma di Giuseppe Arace e una guida su armi, moto e abilità per iniziare a esplorare l'Oregon digitale della nuova fatica a mondo aperto degli autori degli studi Sony Bend.