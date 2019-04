Il nuovo video di Days Gone ci spiega com'è stato plasmato il mondo di gioco

A pochi giorni dal lancio, Sony Interactive Entertainment e Bend Studio hanno pubblicato un nuovo video di Days Gone che vanta la partecipazione di John Garvin, game director, creative director e scrittore della produzione. Il filmato pone l'attenzione sul mondo di gioco, che sa essere allo stesso tempo mozzafiato e incredibilmente pericoloso.

Garvin lo mette in chiaro fin dall'inizio: nell'Oregon di Days Gone qualsiasi cosa cercherà di uccidervi. Non solo i Freaker, che danno la caccia a Deacon St. John muovendosi in gigantesche orde, ma anche animali infetti come corvi e orsi, e ovviamente gli altri essere umani, che hanno formato delle organizzazioni. Una di esse venera i non morti e cerca persino di imitarli! Un altro grande pericolo sarà rappresentato dai cambiamenti climatici. Le pioggie, ad esempio, provocano la formazione di sentieri fangosi e scivolosi che possono mandare all'aria i piani di fuga di Deacon a bordo della sua motocicletta. Trovate il video in cima a questa notizia, buona visione!

Days Gone, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 26 aprile esclusivamente sulle piattaforme della famiglia PlayStation 4. Sony sta facendo davvero le cose in grande in vista della pubblicazione dell'open world di Bend Studio: nei giorni scorsi ha annunciato una nuova linea d'abbigliamento Diesel a tema e ha lanciato un concorso con in palio una Ducati Scrambler Personalizzata.