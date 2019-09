Il nuovo video diario in 4K di Need for Speed Heat è dedicato all'Editor di Livree

Una volta provveduto a chiarire la questione dell'influenza del ciclo giorno notte nel gameplay, i ragazzi di Ghost Games riportano in garage i bolidi di Need for Speed Heat per mostrarci le meraviglie dell'Editor di Livree del loro prossimo gioco di guida a mondo aperto.

Oltre al già conosciuto sistema di elaborazione che ci permetterà di potenziare le prestazioni delle auto a disposizione del nostro pilota digitale, in Need for Speed Heat gli amanti della personalizzazione potranno accedere a un ricchissimo modulo per la modifica estetica della carrozzeria.

Il nuovo video diario in 4K confezionato dagli autori svedesi è interamente dedicato al modulo per la customizzazione delle livree e mostra i numerosi strumenti che avremo a disposizione per applicare decalcomanie e vinili con cui creare disegni incredibilmente elaborati. Non sappiamo, però, se le carrozzerie plasmate da ciascun utente potranno essere pubblicate online attraverso un sistema di condivisione social non troppo dissimile da quello a cui ci hanno abituati i ragazzi di Turn 10 e Playground Games con le serie di Forza Motorsport e Forza Horizon.

A ogni modo, l'Editor di Livree di Need for Speed Heat sarà disponibile sin dal lancio del prossimo racing game di Electronic Arts, atteso per l'ormai non troppo lontano 8 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, vi consigliamo di recuperare il nostro speciale su NFS Heat dalla Gamescom curato da Francesco Fossetti.