Il nuovo video diario di Code Vein si focalizza sui personaggi secondari

Hiroshi Yoshimura e il God Eater Team da lui diretto ci parlano dei personaggi secondari di Code Vein confezionando un video diario di sviluppo particolarmente ricco di informazioni e di scene di gioco inedite.

Strutturato con la formula di un'intervista agli sviluppatori, il nuovo trailer di Code Vein pubblicato da Bandai Namco consente agli autori giapponesi di spiegarci quali interventi hanno compiuto per costruire un'impalcatura narrativa e di gameplay che farà dei personaggi secondari una componente fondamentale del titolo.

Grazie all'adozione di un'intelligenza artificiale particolarmente evoluta, Yoshimura promette infatti di regalarci un'esperienza tanto profonda da rendere praticamente indissolubile il legame tra il nostro alter ego e i suoi compagni di avventura. L'impressione che avremo, di conseguenza, sarà quella di essere "accompagnati" da PNG che si comporteranno in maniera naturale, reagendo dinamicamente agli stimoli offerti dall'ambiente e alle azioni compiute dal nostro alter-ego.

Prima di lasciarvi in compagnia del nuovo video diario di sviluppo di Code Vein, vi ricordiamo che l'ambizioso action ruolistico di Bandai Namco sarà disponibile in Italia a partire al 27 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Su queste pagine trovate anche la nostra prova con il Closed Network Test di Code Vein avvenuto nelle scorse settimane.