Il nuovo video diario di Death Stranding illustra le spaventose Creature Arenate

A poche ore dall'uscita di Death Stranding, il canale YouTube ufficiale di PlayStation Italia ci propone un nuovo video diario incentrato sulle Creature Arenate, i temibili esseri d'ombra che hanno invaso la dimensione post-apocalittica dell'ultima avventura di Hideo Kojima.

Come abbiamo imparato a conoscere grazie al materiale multimediale propostoci in questi ultimi tempi dal padre della serie di Metal Gear, le terrificanti CA si nasconderanno alla vista del nostro impavido "corriere digitale" per coglierlo di sorpresa mentre cercherà di riconnettere le città ipogee di un'America devastata dal cataclisma conosciuto come il TimeFall.

Servendosi del Bambino Ponte e degli strumenti ipertecnologici a sua disposizione, il nostro alter-ego potrà avvertire la presenza delle Creature Arenate e fronteggiarle (o aggirarle) per evitare di cadere nella loro trappola.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia di Hideo Kojima e del suo ultimo video sui CA di Death Stranding, non prima però di ricordarvi che l'epopea a tinte oscure di Sam Bridges partirà ufficialmente nella giornata di domani, venerdì 8 novembre, in esclusiva console su PlayStation 4. Il viaggio dell'eroe interpretato da Norman Reedus riprenderà poi nell'estate del 2020 su PC e nei mesi successivi con il lancio della versione next-gen di Death Stranding su PS5.